PSD vrea să combată SĂRĂCIA din România. Firea a spus planul social democraților Senatorul PSD, Gabriela Firea , a vorbit la Antena 3, despre bilanțul anului 2020 si a oferit detalii despre cum se va impune PSD pentru ai apara pe romani de austeritate si de saracie in masa. „Anul 2021 incepe sub semnul austeritatii in sensul ca o serie de majorari promise raman in aer pentru anul 2021. Este vorba despre alocatiile copiilor care in loc de 40% vor fi majorate doar cu 20%. Mai exact, copiii cu varste cu prinse intre 0-2 ani vor primi 427 lei/luna, iar cei cu varste cuprinse intre 2-18 ani vor primi 214 lei/luna. Si punctul de pensie ar fi trebuit sa creasca tot cu 40%, daca s-ar… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

