Stiri pe aceeasi tema

- Referendum de doua zile este propunerea unor membri ai Partidului Social Democrat, printre care sI Serban Nicolae. Senatorul PSD sustine ca este nevoie de modificarea Legii referendumului prin ordonanta de urgenta data de Executiv.

- Presedintele Comisiei juridice a Senatului, social-democratul Robert Cazanciuc, va propune ca in cazul soferilor care conduc autoturisme fara permis sub influenta bauturilor alcoolice si comit infractiunea de ucidere din culpa sa nu mai poata fi acordata suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere,…

- Legea care reglementeaza exploatarile offshore va fi modificata prin Ordonanța de Urgența. Imediat ce legea va fi promulgata de președintele Romaniei și publicata in Monitorul Oficial, aceasta va suferi modificari importante, susțin surse citate de Adevarul.ro.„Este prea devreme sa lucram…

- Senatorul PSD, Șerban Nicolae, a declarat luni ca, in opinia sa, președintele Klaus Iohannis s-a jenat sa faca anunțul in legatura cu revocarea șefei DNA, din cauza ironiile și atacurilor șefului statului la adresa coaliției de guvernare, delegand in acest sens purtatorul de cuvant al Președinției."Din…

- Senatorul PSD Serban Nicolae a declarat marti, in plen, ca propunerile de modificare la Codul penal au fost "de buna credinta, de buna intentie si de maxima transparenta, nu au fost facute prin reglementare peste noapte, nu au fost facute prin reglementare fara dezbateri, nu au fost facute prin reglementari…

- Senatorul PMP Traian Basescu pierde presedintia Comisiei pentru dezvoltare si strategie economica din Senat ca urmare a desfiintarii grupului PMP din aceasta Camera, iar functia va fi preluata de senatorul PSD Aurel Soporan.Citeste si: Codrin Stefanescu izbucneste dupa desecretizarea protocolului…

- Senatorul PMP Traian Basescu pierde presedintia Comisiei pentru dezvoltare si strategie economica din Senat ca urmare a desfiintarii grupului PMP din aceasta Camera, iar functia va fi preluata de senatorul PSD Aurel Soporan. Liderul grupului PSD, Serban Nicolae, a explicat ca potrivit Regulamentului…