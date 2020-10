Stiri pe aceeasi tema

- Consumul in Romania arata bine pentru perioada aceasta si sa-l mentii asa, intr-o economie care scade anul acesta cu 4%, la nivelul celei cu o crestere de 4%, in 2019, este ok deocamdata, a declarat, miercuri, ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, conform Agerpres.Citește și: Ludovic…

- Membrii Biroului Executiv al Federatiei SANITAS s-au intalnit luni la pranz cu premierul Ludovic Orban. La discutii au mai participat vicepremierul Raluca Turcan, ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, si ministrul Finantelor Publice, Florin Citu. In urma discutiilor, reprezentantii Executivului si-au asumat…

- Guvernul nu va creste taxele, nu va modifica taxa unica si nu va reduce veniturile populatiei, deoarece nu pot fi introduse taxe noi in perioada actuala de criza economica, a declarat, miercuri, ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, intr-o conferinta de presa in judetul Gorj. Afirmațiile au…

- Senatorul PSD Doina Federovici, candidat pentru Președinția Consiliului Județean a anunțat astazi la o zi dupa debutul noi sesiuni parlamentare, ca toata presiunea pe care social-democrații au exercitat-o permanent asupra Guvernului PNL l-au obligat pe Ludovic Orban sa țina seama de masurile pentru…

- Ministrul de Finante, Florin Citu, spune ca datele oficiale ale INS "distrug propaganda PSD-ista", sustinand ca preturile au stagnat in iulie, veniturile au crescut, astfel ca puterea de cumparare a romanilor creste in aceasta perioada de criza.

- Calin Popescu Tariceanu ataca dur politica Guvernului Orban de a nu majora pensiile cu procentul de 40%. Liderul ALDE considera ca o creștere a veniturilor populației va stimula cererea și vor fi salvate...

- Premierul Ludovic Orban ii primeste, luni, la ora 14:30, la Palatul Victoria, pe reprezentanții companiilor Tarom si Blue Air. Discutiile au loc in contextul inchiderii spatiului aerian, in perioada pandemiei de coronavirus, sectorul aerian fiind afectat grav de aceasta criza.La intalnire participa…