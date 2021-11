PSD va vota obligativitatea certificatului verde. Ce schimbări propune PSD va vota proiectul de lege aflat in dezbatere finala la Camera Deputaților, anunța Marcel Ciolacu, care susține ca certificatul verde, in contextul european, este o prioritate si pentru romani. “Cred ca certificatul verde, in contextul european, este o prioritate si pentru romani. L-am urmarit si eu ieri pe domnul Rafila si la televizor, am […] The post PSD va vota obligativitatea certificatului verde. Ce schimbari propune appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

