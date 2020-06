Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban i-a trimis, miercuri, liderului camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, un raspuns la scrisoarea prin care acesta ii cerea sa trimita prelungirea starii de alerta pentru aprobarea Parlamentului. Ludovic Orban face referire la faptul ca Legea 55/2020, recent adoptata, stipuleaza…

- Mai exact, partidul condus de Victor Ponta solicita dezbaterea in regim de urgenta a proiectului. In proiectul depus, Pro Romania invoca faptul ca starea de alerta a expirat pe 16 mai, iar Guvernul nu a transmis Parlamentului o solicitare de incuviintare a prelungirii. Totodata, premierul Ludovic Orban…

- Ludovic Orban face referire la faptul ca Legea 55/2020, recent adoptata, stipuleaza ca doar instituirea starii de alerta trebuie aprobata de Parlament, nu si prelungirea acesteia. Premierul i-a trimis liderului PSD date concrete care au fundamentat prelungirea starii de alerta, precizand ca rata de…

- Hotararea prin care s-a decis prelungirea starii de alerta pentru 30 de zile a fost trimisa, marți, de Guvern catre Parlament, insa Executivul a gasit o soluție legislativa prin care sa scape de modificarile anunțate de PSD, noteaza Digi.24. Astfel, conform legii 55/2020 privind instituirea starii de…

- Marcel Ciolacu, presedintele interimar al PSD, reactioneaza la presupusa intentie a Guvernului de a nu mai cere incuviintarea prelungirii starii de alerta. Ciolacu acuza Guvernul ca eludeaza vointa poporului. "Dovada ca Guvenul Orban iși bate joc de romani! Parlamentul a fost doar INFORMAT asupra prelungirii…

- Hotararea de Guvern privind prelungirea starii de alerta cu 30 de zile pe teritoriul Romaniei a fost transmisa, marti, spre informare Parlamentului, potrivit unor surse oficiale.Legea 55/2020 privind instituirea starii de alerta nu precizeaza explicit ca Guvernul este obligat sa ceara aprobarea…

- Social-democratii iau in calcul o varianta pentru a nu mai prelungi starea de alerta in Romania, si anume sa elaboreze, in Parlament, un proiect de lege, in regim de urgenta, prin care sa se pastreze unele restrictii si pentru perioada urmatoare. Astfel, Parlamentul va legifera ce masuri se vor pastra…

- Prelungirea starii de urgenta urmeaza a fi supusa votului, in plenul Parlamentului, joi la ora 12:00. Senatorii si deputatii isi vor exprima optiunea electronic, pentru a reduce riscul de infectare cu noul coronavirus. Daca Parlamentul nu aproba starea de urgenta, presedintele Klaus Iohannis trebuie…