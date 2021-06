Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat luni seara, la Antena 3, ca oamenii „nu mai au incredere” in campania de vaccinare și susține ca Guvernul condus de Florin Cițu a facut doar videoclipuri cu oameni politici din PNL. In acest context, „este pentru prima oara, dupa 30 de ani, cand o motiune…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, l-a ironizat pe premierul Florin Cițu, dupa ce acesta, in cadrul videoconferinței cu prefecții, a greșit județul in care se afla localitatea Biliești, spunand Suceava in loc de Vrancea. „Opriți inundațiile! Caci nu știu unde ma aflu!”, a scris social-democratul pe contul…

- Marcel Ciolacu i-a transmis premierului Florin Citu ca afara il asteapta fermierii sa le spuna de ce agricultura primeste zero euro prin PNRR. “Domnule Citu, de data asta nu ati mai avut pe unde sa fugiti. Afara va asteapta fermierii sa le spuneti de ce agricultura primeste zero euro prin PNRR in…

- „Dupa cinci saptamani de vacanta fortata, scoala reincepe in aceleasi conditii de haos si incertitudine in ceea ce priveste testarea elevilor. Deciziile se iau tot pe genunchi, de pe o zi pe alta. Decizia privind testarea anti-COVID-19 in scoli a ramas la stadiul 'vom vedea', 'vom analiza'. Aflam in…

- Inalt Preasfințitul Teodosie critica modul in care se realizeaza inmormantarea persoanelor decedate in urma imbolnavirii de COVID-19. Totodata, el spune ca ar vrea sa poarte o discuție cu șeful statului, dar și cu premierul Florin Cițu, legata de ”demnitatea” oamenilor. “Este o totala lipsa de respect,…

- Peste 1.000 de bucureșteni au plecat din Piața Universitații spre Piața Victoriei, in ciuda opoziției jandarmilor! Oamenii scandeaza impotriva Guvernului, impotriva restricțiilor, a lui Raed Arafat și Florin Cițu. Printre protestatari se afla tineri și tinere, dar și parinți cu copii. Mulți…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, susține ca invitația la dialog a premierului Florin Cițu vine mult prea tarziu și este doar o incercare a Guvernului de a fugi de responsabilitate. Ciolacu a spus ca, in schimb, PSD cere comisie de ancheta pentru a verifica ”falsificarea datelor din pandemie”.…