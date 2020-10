PSD-ul minte pe toată lumea: Vând ILUZIA testării Premierul Ludovic Orban a vorbit, vineri, de la Iași, despre posibilitatea unei testari in masa, dupa creșterea numarului de cazuri de COVID , aruncand din nou vina pe PSD. "Iluzia testarii in masa este vanduta de PSD. Acum, am crescut de la cateva sute la peste 30.000 și obiectivul este sa creștem la 50.000 de teste zilnice. Au aparut sisteme de testare care pot fi intrduse. Acestea trebuie sa fie acceptate la nivel european. Orice tip de testare care este validat la nivelul UE il vom folosi. Testarile se fac la cererea populației fie in funcție de definiția de caz. La noi a crescut numarul de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

