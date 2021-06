Social-democrații au depus la Parlament, in dimineața zilei de miercuri, 23 iunie, moțiunea indreptata impotriva Executivului condus de catre Florin Cițu. ”Guvernul actual este un dezastru pentru romani și pentru firmele romanești. PNRR-ul este un dezastru”, a declarat Sorin Grindeanu, prim-vicepreședintele PSD-ului, de la sediul Legislativului, dupa ce a anunțat depunerea moțiunii de cenzura. Reproșurile […] The post PSD-ul a facut pasul! Moțiunea de cenzura, depusa. Grindeanu: ”Guvernul actual este un dezastru!” - VIDEO first appeared on Ziarul National .