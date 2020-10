Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul Camine in Mișcare a plecat de la studierea fenomenului migrației, ca o provocare a timpurilor noastre și a fost gandit pentru a incuraja oamenii sa-si impartaseasca mostenirea culturala si povestile personale cu cei din jur. Asociația „Timișoara 2021” a desemnat caștigatorii in urma apelului…

- Conducerea organizatiei judetene PNL Hunedoara a depus miercuri la Biroul Electoral Judetean de Circumscriptie listele de candidati pentru alegerile parlamentare din acest an, la Senat primul loc fiind ocupat de fostul prefect Vasilica Poteca, iar la Camera Deputatilor de secretarul de stat Vetuta…

- PNL Dolj a depus, miercuri, la Biroul Electoral Judetean de Circumscriptie dosarele de candidatura pentru alegerile parlamentare din 6 decembrie, pe primul loc la Senat fiind ministrul Apararii Nationale, Nicolae Ciuca. Presedintele PNL Dolj, Stefan Stoica, candidatul PNL pe primul loc la Camera Deputatilor,…

- Reprezentanții Alianței USR/PLUS Timiș au depus, miercuri, la Biroul Electoral Județean, listele de candidați pentru Parlamentul Romaniei. Deputatul Catalin Drula, cel care deschide și acum lista de candidați ai alianței la Camera Deputaților, a afirmat cu aceasta ocazie ca viitorii parlamentari ai…

- Sorin Grindeanu este prim-vicepreședinte in echipa propusa de Marcel Ciolacu pentru conducerea Partidului Social Democrat, fostul prim-ministru revenind in partid dupa o perioada petrecuta la șefia Autoritatea Naționala pentru Administrare și Reglementare in Comunicații (ANCOM), funcție pe care o va…

- Ieri, liderii PNL Buzau au depus candidaturile pentru Primaria și C.L.M. Buzau, precum și pentru Consiliului Județean. Din echipa care a mers la sediul Biroului Electoral Municipal și la Biroul Electoral Județean a lipsit chiar candidatul pentru fotoliul de edil-șef al Palatului Comunal, doctorul Adrian…

- PSD Timiș a depus astazi candidaturile pentru alegerile locale. La Consiliul Județean, alaturi de Calin Dobra s-au aflat, pe langa Voichița Lazureanu, candidata PSD la Primaria Timișoara, sau Alfred Simonis, șeful filialei, și aliații din PPUSL, inclusiv europarlamentarul Maria Grapini. „Am depus candidatura…

- Social democrații și-au depus candidaturile, luni, la Biroul Electoral Județean. Calin Dobra a ramas cap de lista, fiind urmat de Mihai Ritivoiu, Aura Danielescu și Dan Idolu. Dobra spune ca PSD are echipa caștigatoare.