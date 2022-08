Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD Timis, Alfred Simonis, a reactionat dur la afirmatiile facute de omologul sau liberal Alin Nica, potrivit carora social-democratii ar fi “finantat puternic” o campanie impotriva sa, referindu-se in mod special la “afacerea Dubai”. Simonis afirma ca Nica se face tot mai mult de ras si…

- O femeie de 25 de ani a fost ranita dupa ce ar fi cazut din mașina in timpul mersului. S-a intamplat pe DN 64, in localitatea Ionești din județul Valcea. Potrivit IPJ Valcea, polițiștii rutieri din Dragașani au fost sesizați sa intervina la un accident rutier, soldat cu ranirea unei persoane. Din primele…

- Președintele Consiliului Județean Timiș este convins ca Sorin Grindeanu a montat piesa cu fotografia din Dubai, acolo unde a fost urmarit și fotografiat. In UM-urile de presa, s-a invocat o legatura a președintelui PNL cu anumiți interlopi. Batalia e pentru noul terminal de tip cargo de pe Aeroportul…

- Apar noi informații in scandalul vizitei președintelui Consiliului Județean Timiș, Alin Nica, a carui intalnire cu un posibil investitor pentru dezvoltarea zonei cargo a aeroportului ”Traian Vuia” Timișoara, deși terenul aparținea Ministerului Transporturilor, a fost intermediata de un interlop, Cristian…

- Presedintele CJ Timis, Alin Nica, le-a spus primarilor liberali din judet ca le va “veni de hac” celor care au orchestrat in media scandalul de la Dubai, acolo unde a fost surprins intr-o fotografie alaturi de un personaj din lumea interlopa. Nica este convins ca in spatele acestui scandal ar sta ministrul…

- Discuțiile din Dubai ale președintelui Consiliului Județean Timiș, Alin Nica, vicepreședinte PNL și șeful PNL Timiș, pe tema construirii unui terminal cargo pe aeroportul internațional ”Traian Vuia” Timișoara cu un investitor arab au fost intermediate de un apropiat al lumii interlope – Cristian Birlic,…

- 72,34%: rata de promovare in prima sesiune a examenului național de Bacalaureat 2022 (dupa soluționarea contestațiilor), in județul Vrancea. Lista candidatilor din Vrancea la examenul de Bacalaureat 2022, sortare dupa medie, poate fi vazuta AICI! Lista liceelor din JUDETUL VRANCEA poate fi vazuta AICI! …

- Un jibouan de 69 de ani a cazut astazi, in jurul pranzului, de pe un pod inalt de 4 metri. Incidentul s-a petrecut pe strada 1 Mai din Jibou, iar victima cazut intr-o vale și a ramas imobilizata cu fața in apa. Fiind in afara serviciului și aflandu-se in apropiere, pompierul Marius Noje a intervenit…