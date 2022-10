PSD susține că miniștrii partidului ar fi îndeplinit toate jaloanele din PNRR și se oferă să dea asistență PNL PSD anunța intr-un comunicat de presa ca miniștrii social-democrați ar fi indeplinit toate jaloanele prevazute pentru trimestrul III 2022 in Planul Național de Redresare și Reziliența al Romaniei. Anunțul PSD vine dupa ce USR a anunțat ca Romania se afla in fața celui mai slab trimestru de la inceputul implementarii Planului Național de Redresare și Reziliența, dupa ce a indeplinit doar 9 jaloane din cele 24 jaloane aferente trimestrului trei din 2022. Mai mult, potrivit monitorizarii USR , doua ministere ocupate de PSD, Cultura și Economie, au cate un jalon restant. PSD iși exprima in comunicat… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

