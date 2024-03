PSD și PNL cheamă doctorul pentru București Poate ca bucureștenii nu s-au saturat, așa o fi, dar iata ca politicienilor le-a ajuns cu boschetareala și golania care au stapanit Capitala. Tot felul de „garantați” s-au aciuat prin București și in urma lor n-a ramas decat pustiu, de zici ca au trecut hunii pe aici! Coaliția de guvernare risca mult cu mutarea asta, […] The post PSD și PNL cheama doctorul pentru București first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

