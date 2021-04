Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul National al Audiovizualului nu mai functioneaza din 8 februarie deoarece trebuie numiti patru noi membri. Cele patru nume sunt propuse de PNL, USR PLUS, Guvern si presedintele Romaniei.

- Sorin Lavric a negat ca AUR ar purta negocieri cu PSD in acest sens. ”Nu am purtat vreo negociere cu Marcel Ciolacu sau cu cineva din PSD, dar vom vota moțiunea. Nu cred ca va trece, nu are cum”, a spus parlamentarul AUR.Liderul senatorilor din acest partid și-a exprimat insa convingerea ca Președintele…

- Premierul Florin Citu a afirmat, intrebat despre motiunea de cenzura anuntata de PSD pentru aceasta sesiune parlamentara si despre cum va colabora Guvernul cu administratiile locale conduse de PSD pentru implementarea PNRR, ca anul trecut a facut parte dintr-un Guvern pe care social-democratii majoritari…

- Elon Musk, 49 de ani, patronul Tesla și SpaceX, ar putea prezenta in finalul acestui noua mașina electrica a companiei sale. E vorba de modelul Tesla 2, care ar putea fi prezentat in noiembrie, la Guanghzou AutoShow, anunța presa internaționala. Modelul ar putea sa fie unul hatchback, iar specialiștii…

- „Am discutat foarte succint si in coalitie acest subiect. Nu am niciun fel de indoiala, coalitia este solida, toata lumea este in spatele lui Vlad Voiculescu, cum suntem si in spatele premierului si in spatele fiecarui ministru, tocmai pentru ca acest Guvern este condamnat sa performeze. Nu am niciun…

- "Avem aceasta obligatie din votul romanilor. Votul romanilor a fost foarte clar ca PSD trebuie sa desemneze prim ministrul, am castigat alegerile la o diferenta de 5 procente. Pana se va creiona o alta majoritate in Parlament o sa functioneze actualul Guvern. Incepem cu prima motiune simpla, de bun-simt…

- Marcel Ciolacu a anuntat ca PSD va depune motiune de cenzura impotriva Guvernului Citu.Liderul Partidului Social Democrat a declarat la Antena 3 ca nu este exclusa ipoteza alegerilor anticipate.Cand depunem motiunea de cenzura, Doamne ajuta sa treaca. Daca trece motiunea, vom veni cu programul nostru…

- Fostul președinte PSD, Viorica Dancila, a declarat joi, la Antena 3, ca unul din cei care au tradat partidul in perioada in care ea a fost premier a fost actualul lider al formațiunii, Marcel Ciolacu. Intrebata de ce cuvantul „tradare” este des folosit in cartea de dezvaluiri pe care o publica,…