La doar cateva zile dupa ce s-a dat unda verde hotararii privind instituirea starii de alerta in sectorul 1, in criza gunoiului, din direcția PSD-ului s-a anunțat ca se va contesta acest demers in instanța. ”Partidul Social Democrat Sector 1 ataca in instanța și cere suspendarea starii de alerta declarata de catre Comitetul pentru Situații […] The post PSD se adreseaza instanței in privința starii de alerta din sectorul 1 first appeared on Ziarul National .