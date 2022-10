Stiri pe aceeasi tema

- Partidul Social Democrat condamna categoric votul senatorilor PNL, AUR și USR din Comisia economica și Comisia pentru energie prin care au respins amendamentele PSD pentru menținerea in funcțiune a CET Paroșeni și a minelor Lupeni și Lonea, care deservesc acest complex energetic. Potrivit unui comunicat…

- Mihai Nicuț (e-nergia.ro) Prețul spot la energie electrica din Romania scade continuu de cateva zile, iar azi prețurile au scazut și pe piețele din Europa. Prețul de inchidere al pieței pentru ziua urmatoare (PZU) de energie electrica de la București este, maine, de doar 1.486 de lei/MWh, potrivit datelor…

- Investitia in noua unitate de productie a fost sustinuta din fonduri proprii si va fi amortizata in maxim patru ani. ”Chimcomplex inaugureaza astazi la Rm. Valcea cea mai noua instalatie de productie polioli speciali din Europa, dupa o investitie de 40 milioane de euro, parte dintr-un proiect de 101…