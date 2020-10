„PSD pregătea impozitarea bisericilor, a pensiilor și majorarea RCA” Social – democrații ar fi dorit, inca de anul trecut, taxarea bisericilor, a pensiilor și o majorare a poliței de Raspundere Civila Auto (RCA). Toate acestea ar fi fost cuprinse intr-un document despre care a vorbit, miercuri, Florin Cițu, actualul ministru al Finanțelor Publice. Intr-o postare video pe Facebook, Cițu susține ca noul program de guvernare al PSD nu este credibil, pentru ca nu indica și zonele de bugetare. Mai mult, social-democrații ar fi urmarit majorari de taxe sau introducerea unora noi. „Au prezentat un program de Guvernare, exact ca in 2016, fara surse de finanțare. Au schimbat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

