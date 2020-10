PSD: PNL nu prezintă bugetul înainte de alegeri să nu vadă românii ce-i aşteaptă cu liberalii rămaşi la guvernare Social-democratii sustin ca PNL nu prezinta bugetul pe anul 2021 inainte de alegeri pentru ca romanii sa nu vada "ce-i asteapta" daca liberalii raman la guvernare.



"Conform economistilor uneia dintre cele mai mari banci din Romania, pentru a acoperi gaurile din buget, Guvernul ar merge mai degraba pe majorarea TVA, pentru ca masura s-ar putea aplica rapid si ar avea un efect imediat, intrucat TVA e cel mai usor de colectat (...). Majorarea TVA s-ar vedea insa in proiectul de buget. De aceea PNL nu respecta Legea nr. 500/2002 si nu prezinta bugetul pe anul urmator inainte de alegeri!… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- PSD acuza ca PNL amâna proiectul legii bugetului pâna dupa alegeri pentru a ascunde faptul ca pregatește majorarea TVA, masura care s-ar reflecta în proiect. ”Conform economiștilor uneia dintre cele mai mari banci din România, pentru a acoperi gaurile din buget,…

- PSD acuza PNL ca ar pregati majorarea TVA și de aceea „ascunde” bugetul pe anul viitor. „Conform economiștilor uneia dintre cele mai mari banci din Romania, pentru a acoperi gaurile din buget, Guvernul ar merge mai degraba pe #majorareaTVA, pentru ca masura s-ar putea aplica rapid și ar avea un efect…

- Romanii vor putea sa-și cumpere ani la pensie. Guvernul discuta o OUG prin care cei care nu sunt pensionari pot plati contributiile retroactiv Guvernul discuta, in sedinta de joi, un proiect de ordonanta de urgenta prin care persoanele care nu sunt pensionate pot plati contributia de asigurari sociale…

- Romanii vor putea sa-și cumpere ani la pensie. Guvernul discuta o OUG prin care persoanele care nu sunt pensionari pot plati contributia de asigurari sociale Guvernul discuta, in sedinta de joi, un proiect de ordonanta de urgenta prin care persoanele care nu sunt pensionate pot plati contributia de…

- "Noi am facut amendamentul pentru ca legile trebuiesc respectate. Mai mult, nivelul de trai in Romania a scazut foarte mult, INS-ul spune acest lucru. Acuma, trebuie sa hotaram: vrem ca pensionarii sa nu mai aiba niciun drept la viata si... nu este o marire extraordinara, aceasta marire poate fi…

- „Romanii vor primi alocațiile și pensiile marite in septembrie. Majorarea pensiilor este cea mai mare de pana acum. Am facut un efort in cazul pensionarilor. PSD in perioada de creștere economica a crescut punctul de pensie cu 16, noi in pandemie am crescut-o cu 170 de lei. Pentru alocații…

- Intr-o postare pe pagina de facebook, fostul șef al statului este de parere ca atat Guvernul PNL cat și PSD nu au facut altceva decat sa furea de la pensionari și sa-i batjocoreaza, iar Olguța și Liviu Dragnea au fost cei care „au planificat furtul”, inainte de declanșarea crizei. „Pensionarii batjocoriti…

- Deputatul Florin Tripa (PSD) susține ca ceea ce se intampla in aceste zile depașește orice nivel de toleranța și compara Guvernul PNL cu ceea ce facea Traian Basescu.Citeste si: Catalin Borcoman va reprezenta Romania in noul Parchet European - Cine este procurorul care va lucra sub coordonarea…