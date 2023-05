PSD: Nici un salariat cu un copil în întreţinere nu va câştiga mai puţin de 500 euro PSD si-a stabilit principalele obiective macroeconomice, dupa preluarea guvernarii. Astfel, potrivit documentului, la 1 ianuarie 2025, niciun salariat cu un copil in intretinere nu va castiga mai putin de 500 euro si niciun tanar cu varsta sub 26 de ani, angajat cu norma intreaga din Romania nu va castiga mai putin de 500 euro net lunar si peste 1,5 milioane contracte de munca vor fi remunerate cu peste 1.000 euro. Social-democratii si-au stabilit obiectivele macroeconomice, dupa preluarea guvernarii la finalul acestei luni. Astfel, PSD spune ca ”inflatia va ajunge la 8% pana la sfarsitul lunii… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Reducerea imigratiei, o problema mai importanta pentru europeni decat pentru locuitorii altor regiuniEuropenii, comparativ cu locuitorii din alte regiuni ale lumii, considera mai importanta reducerea imigratiei, arata un sondaj international de opinie publica dat publicitatii miercuri, informeaza…

- Jessica Caldwell, in varsta de 29 de ani, o cosmeticiana din Swansea, și-a schimbat pensulele de machiaj cu o „bagheta magica” pentru a deveni vrajitoare cu norma intreaga. A cheltuit o suma destul de mare pe carți de vraji, carți de tarot și cristale și a creat rapid un cont de socializare pentru afacerea…

- Putin peste 171 de mii de copii s-au nascut anul trecut in Romania. Cu cateva mii mai putini decat in 2021. Cu un an inainte, venisera pe lume peste 200 de mii. Pana anul trecut, recordul ultimelor doua decenii in aceasta privinta era stabilit in 2013, la capatul ultimei crize economice, cand numarul…

- Ana Morodan, influencer cunoscut din Romania, a ajuns in arestul Poliției. Contesa digitala, așa cum este supranumita, a fost reținuta de agenții de la Rutiera, dupa ce a fost prinsa bauta și sub influența drogurilor la volan.

- Rata totala a fertilitații s-a ridicat la 1,53 de nașteri vii per femeie in UE in 2021, puțin mai mare decat in 2020 la 1,50. Rata fertilitații in 2021 a fost puțin mai mica decat varful vazut in 2016 (1.57), dar a fost o creștere fața de 2001 (1.43), conform Eurostat. In 2021, cele mai mari rate de…

- Ministrul a mentionat ca ”impozitarea contractelor part-time la nivelul salariului minim, evident cu exceptiile prevazute de lege, a dus la un numar record de contracte de munca cu norma intreaga, si la incasari mai mari la bugetul de stat, ceea ce va permite marirea de salarii si pensii”.”Avem peste…

- Pentru 19,7% dintre companiile din Uniunea Europeana cu cel putin 10 angajati, vanzarile online au fost responsabile pentru cel putin 1% din cifra lor de afaceri totala anul trecut, cu 0,7 puncte procentuale mai mult decat in 2020, arata datele publicate marti de Eurostat, potrivit