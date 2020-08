Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele interimar al Senatului, social-democratul Robert Cazanciuc, a prezentat duminica, intr-o conferinta de presa, cartea neagra a guvernarii liberale, aratand ca documentul va sta la baza motiunii de cenzura anuntate de PSD impotriva Executivului condus de Ludovic Orban. "Guvernul PNL a scapat…

- Comisia juridica a Senatului reia astazi dezbaterile asupra proiectului de lege privind carantinarea si izolarea, dupa ce, sambata, s-a decis amanarea votului din plen, la solicitarea PSD. Presedintele interimar al Senatului, social-democratul Robert Cazanciuc a solicitat in Comisia juridica amanarea…

- Proiectul de lege privind carantinarea si izolarea infectatilor cu COVID-19 a adoptat de Camera Deputatilor, in calitate de prim for sesizat. S-au inregistrat 266 voturi pentru, 11 contra si 8 abtineri. Proiectul a fost trimis la Senat, care este for decizional. "Dezbaterea nu s-a incheiat…

- Liderii Camerei Deputaților și Senatului, Marcel Ciolacu și Robert Cazanciuc, i-au trimis miercuri premierului Ludovic Orban, o scrisoare in care solicita Guvernului o noua cerere in sensul ca Parlamentul sa incuviințeze prelungirea starii de alerta. Birourile permanente reunite ale Parlamentului…