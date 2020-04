Stiri pe aceeasi tema

- Birourile permanente reunite ale Parlamentului au fost convocate astazi la ora 17.00, conform G4Media. "Consultarile de la Cotroceni au avut loc la telefon. Zilele astea domnul Iohannis și PNL au tot incercat sa minimizeze criza Coronavirus pentru a justifica retragerea in ultima secunda a…

- "Din cauza PSD, care a boicotat ieri ședința din Parlament, nu s-a putut da un vot pentru un nou guvern. In acest mod, riscam sa intram intr-un blocaj, iar acesta este ultimul lucru pe care ni-l dorim. De aceea, am acceptat decizia lui Ludovic Orban de a-și depune mandatul de prim-ministru desemnat.…

- "Acest circ absurd cu Bufonul Orban trebuie sa inceteze imediat! Romania are nevoie imediat de un Guvern profesionist- care sa ia imediat masuri in interesul romanilor ( nu al PNL)!", a scris Ponta pe Facebook. Si Marcel Ciolacu a reactionat dupa ce CCR a admis sesizarea PSD, afirmand ca…

- Intr-un interviu acordat postului Antena3, Ciolacu a explicat, luni, ca PSD nu va vota Guvernul pe care Ludovic Orban a fost desemnat sa-l formeze. "Cu certitudine, Partidul Social Democrat nu va vota acest guvern. Avem nu neaparat o strategie, ci chiar avem un plan detaliat cum și domnul…

- "Ministrul demis al Muncii, Violeta Alexandru, impune o adevarata Omerta - lege a tacerii, tuturor angajatilor din țara. Aceasta adevarata Elena Ceaușescu ar vrea doar un ziar Scanteia, care sa o laude și niciun angajat sa nu mai aiba voie sa aiba opinii publice. Mai nou, angajații sunt puși sa semneze…

- Ludovic Orban a fost desemnat de presedintele Klaus Iohannis sa formeze un nou Guvern - inca un pas pentru declansarea alegerilor anticipate, a declarat, joi, liberalul Ionel Danca.''PNL vrea reforme. PSD se opune. Cea mai buna solutie sunt alegerile anticipate. Ludovic Orban a fost desemnat…

- Noul secretar de stat in Ministerul Fondurilor Europene, maramureseanul Calin Bota, are convingerea ca si in tara noastra atragerea fondurilor europene poate fi transformata intr-o poveste de succes. “Incepand de astazi, ma voi ocupa de fondurile europene, in calitate de secretar de stat la ministerul…