- Președintele Iohannis poate pune capat imediat crizei politice prin solicitarea demisiei premierului Cițu PSD considera ca soluția cea mai rapida Post-ul PSD solicita președintelui sa iasa din letargie in contextul crizei politice actuale apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Europarlamentarul Dragoș Tudorache a spus ca poziția președintelui Klaus Iohannis in cazul crizei politice de la București a fost partinitoare. M-a intristat declarația, a spus Tudorache. Declarațiile au fost facute duminica seara, la Aleph News. „Cu Florin Cițu (ne luptam n.r.), m-a…

- Social-democrații il vor plecat pe Florin Cițu din fruntea Guvernului, la fel cum au anunțat și reprezentanții USR PLUS, aceștia din urma fiind nemulțumiți de schimbarea lui Stelian Ion de la șefia Ministerului Justiției. In tot acest context, se vorbește tot mai mult despre varianta unei moțiuni de…

- Pe fondul crizei politice, EURO explodeaza și bate record dupa record. A ajuns la un ”pas” de 5 lei Pe fondul crizei politice și a scandalului din coaliția de guvernare, euro ajunge la cotații fara precedent, Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat un curs de referinta de 4,9386 lei/euro. Euro urca…

- Un mesaj Ro-Alert a fost emis in municipiul Campina, județul Prahova. Locuitorii au fost informați ca apa de la robinet nu este potabila. Socieatea Hidro Prahova SA anunța ca impune masuri restrictive in ceea ce privește consumul de apa pentru abonații din municipiul Campina, in perioada 13-17.08.2021.…

- Pogromul de la Iași nu reprezinta doar tragedia evreilor ieșeni, ce a urmat celei a evreilor uciși in perioada rebeliunii legionare la inceputul aceluiași an, ci este drama si responsabilitatea cu care se...

- Premierul Florin Citu a transmis un mesaj cu prilejul Zilei Drapelului National, aratand ca trebuie mobilizate toate resursele pentru o redresare cat mai rapida a tarii post-pandemie si ca acest efort reprezinta o datorie fata de inaintasi, dar si fata de generatiile viitoare. "Suntem…

- Social-democrații au depus in Parlament moțiunea simpla impotriva ministrului Fondurilor Europene, Cristian Ghinea. Moțiunea se numește ”Cristian Chinea, de la zero la abis!”, iar principalele reproșuri sunt legate de modul in care a fost construit Programul Național de Reziliența și Redresare.…