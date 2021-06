PSD își revendică victoria în 17 din cele 35 de localități unde au avut loc alegeri parțiale Liderul PSD Sorin Grindeanu a declarat duminica seara ca PSD a câștigat alegerile în 17 din cele 35 de localitați în care au avut loc alegeri parțiale.

Potrivit liderului social - democrat, Coaliția a câstigat primariile în 16 localitați.

În doua localitați în care PSD nu a avut candidați alegerile au fost câștigate de independenți, a mai spus Grindeanu.

Locuitorii din 36 de orase si comune din 23 de judete au fost asteptati la vot, duminica, în cadrul alegerilor locale partiale. În unele cazuri scrutinul s-a repetat dupa ce… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sectiile de votare s-au deschis deja, alegatorii fiind asteptati la urne pentru a-si alege primarii si, intr-o singura comuna, Consiliul Local. Așadar, se desfasoara alegeri partiale in 6 orase si 30 de comune, fiind deschise 176 de sectii de votare, scrutinul electoral urmand sa se incheie la ora 21:00.Circumscriptiile…

- In peste 30 de localitati din 23 de judete au loc duminica alegeri locale partiale pentru primari si un consiliu local, informeaza AGERPRES . In 6 orase si 30 de comune cetatenii cu drept de vot sunt asteptati la urne, fiind organizate 176 de sectii de votare. Procesul de votare va incepe la ora 7,00…

- In cursul dimineții de astazi, 19 iunie 2021, au mai fost confirmate inca 96 decese, cauzate de COVID-19, astfel incat numarul total al acestora a ajuns 32.308. In intervalul 18.06.2021 (10:00) – 19.06.2021 (10:00) au fost raportate de catre INSP 96 de decese (42 barbați și 54 femei), ale unor pacienți…

- Meteorologii au emis, joi, doua coduri galbene de furtuni puternice. Prima alerta va intra in vigoare la ora 12.00 și va fi valabila in 15 județe din țara. Și in aceasta seara, alte șase județe vor fi sub avertizare de ploi abundente pana vineri la pranz.De la ora 12.00 sub avertizare de cod galben…

- Guvernul urmeaza sa aprobe in sedinta de joi, printr-o hotarare, modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor , aprobate, anterior prin HG nr. 52/2011.Executivul urmeaza sa aprobe, prin…

- Guvernul urmeaza sa aprobe in sedinta de joi, printr-o hotarare, modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor , aprobate, anterior prin HG nr. 52/2011.Executivul urmeaza sa aprobe, prin…

- Iata județele cu cele mai multe infectari depistate in ultimele 24 de ore:Municipiul București - 638 de cazuriIlfov - 350 Timiș -212Iași - 158Pana astazi, 4 aprilie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 974.375 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).871.950 de pacienți…

- 5.808 noi cazuri de infectare cu coronavirus au fost depistate in ultimele 24 de ore in Romania dupa procesarea a 39.734 de teste (29.258 de teste RT-PCR și 10.476 de teste rapide antigenice), transmite Grupul de Comunicare Strategica. In același interval, 145 de persoane (82 barbați și 63 femei) și-au…