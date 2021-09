Stiri pe aceeasi tema

- Toți cei care nu s-au vaccinat, incluzand aici profesorii, medicii, asistenții sociali, pompierii și polițiștii trebuie sa aiba acces gratuit la teste, spune Gabriela Firea: „Nu e normal ca statul roman sa-și forțeze cetațenii din domenii esențiale sa se vaccineze, impunandu-le costurile prohibitive…

- Premierul Florin Citu afirma ca la nivelul Executivului se discuta despre introducerea testarii periodice pentru depistarea infectiei cu COVID-19 pentru anumite categorii profesionale, intre care personal medical, din invatamant, angajati din sectorul public sau din centrele pentru varstnici. Primul…

- Copiii si adolescentii greci au început luni scoala, dar ei trebuie, daca nu sunt vaccinati, sa prezinte un test negativ pentru COVID-19 al carui cost nu este deloc suportat de stat, la fel si toti angajatii nevaccinati, relateaza AFP, potrivit Agerpres.Ziua începerii anului scolar coincide…

- PSD considera ca abandonarea de catre Guvern a masurii testarii periodice a elevilor reprezinta o decizie criminala, care compromite șansa la educație a elevilor și pune in pericol siguranța acestora, in contextul creșterii ratei de infectare in randul copiilor și adolescenților cu tulpina Delta a SARS-CoV-2.…

- Nicolae Pavelescu, deputat PSD de Argeș: ”Oare școlile s-au deschis astazi pentru a fi inchise din nou in foarte scurt timp? Daca ne luam dupa faptul ca asistam din partea guvernanților la aceeași balbaiala și nesiguranța ca anul trecut, daca ne gandim ca Guvernul Cițu nu a luat nicio masura de protecție,…

- Natalia Gavrilița și Guvernul PAS insista ca profesorii sa-și achite din propriile resurse testele pentru COVID-19, care vor fi efectuate la fiecare 14 zile, transmite Noi.md cu referire la timpul.md. De aceasta data, prim-ministrul a comunicat ca sint mai multe țari europene care au renunțat la practica…

- PSD sustine ca a reusit, vineri, sa obtina o victorie importanta in privinta organizarii testarii periodice pentru COVID-19 a elevilor, care va permite mentinerea scolilor deschise si asigurarea accesului egal la educatie. "PSD a reusit, vineri, sa obtina o victorie importanta in privinta organizarii…

- Una din marile probleme privind revenirea elevilor la școala a fost rezolvata. Guvernul a decis testarea periodica a elevilor, pentru a se putea menține școlile deschise. „PSD a reușit, vineri, sa obțina o victorie importanta in privința organizarii testarii periodice pentru COVID-19 a elevilor, care…