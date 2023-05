Stiri pe aceeasi tema

- PSD susține, intr-un comunicat, ca președintele PNL Iași, Alexandru Muraru, „minte cu nerușinare in relațiile cu partenerii strategici ai Romaniei”, dupa ce informații aparute in presa locala aratau ca președintele PSD Iași, Maricel Popa, nu ar fi fost invitat la un eveniment ce marca 25 de ani de Parteneriat…

- Traficantul de armament Viktor Bout, eliberat recent de Washingtonul in cadrul unui schimb de detinuti cu Rusia, ii propune vineri fostului presedinte american Donald Trump sa se refugieze in Rusia si apreciaza ca viata miliardarului este in pericol in Statele Unite, relateaza AFP. "Administratia (presedintelui…

- Republica Moldova nu este in pericol, iar o alta cale de dezvoltare a țarii, decat cea a integrarii europene, nu exista. Este mesajul președintelui țarii, Maia Sandu, de la tribuna Parlamentului.

- Datoriile statului roman sunt deținute de straini in proporție de 24%. Nivelul acestora a ajuns la un record absolut in ianuarie 2023, de 67 miliarde de lei, atarge atenția Daniel Daianul, președintele Consiliului Fiscal. Totodata, acesta cere Guvernului sa combata cu forța instituționala și cu determinare…

- Aflat in prima sa vizita peste hotare, prim-ministrul Dorin Recean a discutat, la Palatul Victoria, cu omologul sau roman, Nicolae Ciuca, despre proiecte de infrastructura, impulsionarea schimburilor comerciale, digitalizarea și fortificarea securitații energetice a Republicii Moldova. Dezvoltarea relațiilor…

- China acuza Statele Unite ca „pun in pericol” pacea si stabilitatea in Stramtoarea Taiwan, dupa ce un avion american de recunoastere si patrula maritima P-8A Poseidon a survolat luni acest canal sensibil.