PSD: Guvernul trebuie să prezinte planul privind organizarea testării anti-COVID în şcoli Partidul Social Democrat cere Guvernului sa se pronunte daca mai are in vedere organizarea testarii anti-COVID in unitatile de invatamant sau daca a renuntat cu totul la aceasta abordare.



"Avand in vedere avertismentele specialistilor privind iminenta valului patru al pandemiei, precum si dezastrul din Educatie cauzat de perioada nepermis de lunga in care scolile au fost inchise, este absolut necesar ca noul an scolar sa fie pregatit din timp, astfel incat cursurile sa se desfasoare cu prezenta fizica, in conditii de siguranta", se arata intr-un comunicat al PSD, transmis marti AGERPRES.

… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- PSD cere Guvernului sa se pronunte daca mai are in vedere organizarea testarii anti-COVID in unitatile de invatamant sau daca a renuntat cu totul la aceasta abordare, anunța news.ro. „Avand in vedere avertismentele specialistilor privind iminenta valului patru al pandemiei, precum si dezastrul…

- PSD cere Guvernului sa prezinte planului privind organizarea testarii anti-Covid in școli, avand in vedere „avertismentele specialiștilor privind iminența valului patru al pandemiei”. „PSD cere...

- Curtea de Apel Cluj a hotarat anularea in parte a Hotararii de Guvern nr.580/2021 in ce privește condiționarea participarii la spectacole, nunți, botezuri, competiții sportive sau alt gen de evenimente de prezentarea de catre participanți a dovezii vaccinarii sau a unui test negativ la Covid-19,…

- Actorul Mihai Calin este de parere ca Teatrul National Bucuresti si experimentul epidemiologic care a avut loc sambata seara aici ar fi trebuit mediatizate cu ceva mai "important" din punct de vedere artistic, si nu cu spectacolul ”Dineu cu prosti”, potrivit news.ro. Pe 15 mai, la TNB s-a…

- Guvernul cancelarului Angela Merkel a decis, marti, sa propuna Parlamentului Germaniei aprobarea de privilegii pentru persoanele vaccinate si pentru cele vindecate de Covid-19, ignorand criticile referitoare la drepturile fundamentale si la starea de confuzie sociala. Guvernul de la Berlin a dispus…

- Guvernul cancelarului Angela Merkel a decis, marti, sa propuna Parlamentului Germaniei aprobarea de privilegii pentru persoanele vaccinate si pentru cele vindecate de Covid-19, ignorand criticile referitoare la drepturile fundamentale si la starea de confuzie sociala. Guvernul de la Berlin a dispus…

- CHIȘINAU, 13 apr – Sputnik. Premierul interimar Aureliu Ciocoi a declarat, in urma rapoartelor audiate, ca astazi au decedat 29 de persoane din cauza complicațiilor provocate de COVID-19. © Sputnik / Mihai CarausEpidemiolog: Numarul cazurilor de COVID-19 a scazut datorita inchiderii școlilor"Ramane…

- Guvernul spaniol si-a redus estimarile privind evolutia Produsului Intern brut in 2021, de la 7,2% pana la 6,5%, din cauza celui de al treilea val al pandemiei de Covid-19 care a afectat performantele economice in primele trei luni ale anului, a declarat ministrul spaniol al Economiei, Nadia Calvino,…