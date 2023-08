Președintele PNL Gorj, Ion Iordache, a susținut vineri, 18 august, ca anuntul PSD conform caruia organizatia PNL Targu Jiu a trecut la social-democrati „nu are nicio legatura cu realitatea”.Ion Iordache a declarat ca, de fapt, fosta organizatie PNL Targu Jiu s-a dizolvat acum doua luni din lipsa de activitate, iar organizatia liberala are acum un alt presedinte.„Nu este niciun scandal. Este o actiune marca PSD. Nu are nicio legatura cu realitatea si va spun cu toata responsabilitatea si dumneavoastra puteti verifica si prin oamenii care sunt de presa si sunt din teritoriu ca este o minciuna. Fosta…