PSD Galati a depus, joi, listele de candidati pentru alegerile parlamentare la Biroul Electoral Judetean (BEJ), pe locuri eligibile regasindu-se doar doi actuali parlamentari din cei sapte aflati inca in functie, noteaza Agerpres. Astfel, din cei doi senatori si cinci deputati pe care PSD Galati ii are la ora actuala in Parlament, doar deputatul Margarit Mitica-Marius se mai regaseste pe un loc eligibil, respectiv pozitia a treia la Camera Deputatilor si deputatul Laura Georgescu, pe locul doi la Senat.



Lista la Senat este deschisa de Humelnicu Marius, 43 ani, city manager al municipiului…