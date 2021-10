PSD dă vina pe PNL pentru DEZASTRUL pandemic din Bucureşti: „Inconştienţilor!” Social-democratii au gasit vinovatii pentru situatia pandemica dezastruoasa din Bucuresti. Rata de infectare in Capitala a ajuns sambata la 8.28, dupa ce vineri a trecut de pragul de 7,5 (era 7,68). Conform ultimei decizii ale Comitetului pentru Situatii de Urgenta al municipiului București, de pe 3 octombrie, ora 00.00, in București se inchid cinematografele, se […] The post PSD da vina pe PNL pentru DEZASTRUL pandemic din Bucuresti: "Inconstientilor!" first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

