- Europarlamentarul Victor Negrescu CRITICA slaba pregatire pentru redeschiderea școlilor din țara. „CINE va fi de vina daca se inmulțesc cazurile cu NOUA tulpina?” Europarlamentarul de Alba, Victor Negrescu, Vicepreședintele PSD, susține ca redeschiderea școlilor este marcata de „balbaieli și dispute”…

- Europarlamentarul Victor Negrescu a declarat, duminica, faptul ca Guvernul ar trebui sa isi asume responsabilitatea daca se constata aparitia unor cazuri de COVID-19 generate de mersul la scoala in primele doua saptamani, in contextul in care exista "balbaieli" si "dispute" intre Ministerul Educatiei…

- Redeschiderea școlilor imparte in tabere elevii, parinții, profesorii și directorii unitaților de invațamant. Ministerul Educatiei a trimis astazi Ministerului Sanatatii propunerile pentru regulile care vor trebui respectate incepand de luni.

- Președintele Klaus Iohannis:”In unanimitate, am decis ca, de luni (8 februarie) majoritatea copiilor merg fizic la școala, dar situația va fi diferita in funcție de situația epidemiologica din fiecare localitate: In scenariul verde, merg toți; In scenariul galben merg fizic la școala doar copiii de…

- Regulile de distantare in unitatile de invatamant vor fi stabilite printr-un ordin comun al ministrilor Sanatatii si Educatiei, imediat dupa ce Comitetul National pentru Situatii de Urgenta va decide deschiderea a scolilor, a anuntat, vineri, la un webinar, ministrul Sorin Cimpeanu.„Regulile de distantare…

- Muftiatul Cultului Musulman din Romania susține campania de vaccinare. In acest sens institutia reprezentativa de cult si cultura islamica a publicat pe pagina ei de Facebook o broșura in care sunt prezentate informații despre vaccinul impotriva Covid-19, intocmit de Comitetul Național de Vaccinare.…

- Renate Weber, Avocatul Poporului, explica in emisiunea Adriana Nedelea LA FIX de ce a solicitat Ministerului Educației sa redeschida școlile și ce va face daca analiza pe care a cerut-o va arata ca prin decizia de a trece toate cursurile in online este incalcat dreptul constituțional la invațatura.…