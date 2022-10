Stiri pe aceeasi tema

- Social-democrații sustin ca anunțul Parchetului European, care a confirmat ca are in curs de desfașurare o investigație cu privire la achiziția de vaccinuri COVID-19 in UE, „era unul așteptat”: „Sa investigheze și achiziția de vaccinuri COVID-19 din Roman

- Partidul Social Democrat transmite intr-un comunicat de presa ca Parchetul European, care a anunțat o ancheta privind achiziția de catre Uniunea Europeana a vaccinurilor COVID-19, ar trebui sa investigheze și achiziția de vaccinuri in Romania. „Deciziile sunt de neințeles in condițiile in care la acel…

- Parchetul European (EPPO) confirma ca are o ancheta in curs de desfașurare privind achiziționarea de vaccinuri COVID-19 in Uniunea Europeana, se arata intr-un comunicat al instituției. Aceasta confirmare excepționala vine ca urmare a interesului public extrem de ridicat. In aceasta etapa, nu vor fi…

- Ministrul Dezvoltarii, Tibor Navracsics, responsabil cu negocierile cu Uniunea Europeana, a declarat ca spera ca masurile Ungariei vor fi suficiente pentru a convinge Comisia UE ca vor fi implementate suficiente garantii pentru a proteja fondurile UE. Comisia Europeana a recomandat duminica suspendarea…

- ”Avem nevoie mai mult ca niciodata de unitate, in timp ce Rusia foloseste energia ca arma impotriva Europei. Santajarea societatilor noastre prin aprovizionarea cu energie este un mijloc prin care Rusia sa slabeasca si sa distruga sustinerea europenilor a Ucrainei si distrugerea unitatii noastre”, a…

- ”Vom veni cu varianta intr-o perioada scurta de timp. E o discutie – daca doriti, nu am nicio problema – e de ore. Suntem intr-o situatie creata de fostul Guvern de dreapta unde trebuie sa gasim solutiile cele mai bune. Speram sa avem capacitatea de a veni. Exista si zona de reglementare, poate o semi-reglementare.…

- Secretarul de Stat la Ministerul Muncii Cristian Vasilcoiu este infectat cu virusul SARS-CoV-2 si a ajuns la spital, miercuri, dupa ce i s-a facut rau in timpul sedintei de Guvern. El a primit primul ajutor de la ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, pana cand a fost preluat de o ambulanta si dus la…

- Comisia Europeana a semnat un acord de achiziție cu compania farmaceutica spaniola HIPRA privind furnizarea de vaccinuri anti Covid-19, bazate pe proteine recombinate, dupa ce vor fi autorizate de Agenția Europeana a Medicamentului (EMA) și vor fi disponibile in UE, transmit agențiile de presa. Vaccinul…