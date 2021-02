Stiri pe aceeasi tema

- PSD propune, in bugetul de stat "alternativ", majorarea punctului de pensie in 2021 la 1.775 lei din martie si la 1.875 lei din septembrie, a anuntat, joi, deputatul social-democrat Marius Budai, fost ministru al Muncii. "Inghetarea salariilor bugetarilor, amanarea cresterii pensiilor…

- Judecatorii Curții Constituționale s-au reunit marți pentru a discuta o sesizare a guvernului, care a cerut CCR sa declare neconstituționala modificarea facuta de majoritea PSD prin care majorarea pensiilor sa fie de 40%. In decizia Curții se arata ca judecatorii au admis sesizarea Guvernului și au…

- CCR a decis ca majorarea pensiilor cu 40% este constituționala. Guvernul le va crește doar cu 8%! Curtea Constituționala a decis ca majorarea cu 40 de procente a pensiilor este constituționala. Magistrații au respins astfel sesizarea Guvernului, ceea ce inseamna ca Executivul este obligat acum sa gaseasca…

- Asta dupa ce Guvernul a decis ca alocațiile sa fie majorate cu 20% in ianuarie. Potrivit surselor Realitatea Plus, varianta avuta in vedere este majorarea cu 20% acordata la 1 ianaurie, pentru intreg anul. A condus intervenția VIOLENTA a jandarmilor la protestul din 10 august și acum a fost numit…

- Ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, a declarat, sambata, ca nu exista bani pentru dublarea alocatiilor, iar in cazul in care legea va fi promulgata va trebui „sa taiem de undeva”, transmite g4media . „Contul sigur este, bani nu sunt. Deci aici mi se pare ca avem un precedent periculos in ceea…

- Florin Citu, ministrul Finantelor Publice, a anuntat ca nu exista bani pentru dublarea alocatiilor, dar in cazul in care legea va fi promulgata va trebui "sa taiem de undeva", informeaza Agerpres.Florin Citu sustine ca exista un precedent periculos creat de Curtea Constitutionala in privinta dublarii…

- Presedintele Klaus Iohannis a trimis vineri Parlamentului, pentru reexaminare, legea prin care este respinsa ordonanta de urgenta a Guvernului privind cresterea etapizata a alocatiei pentru copii. Guvernul a incercat sa amane, printr-o ordonanța de urgența, creșterea alocațiilor și a propus o varianta…

- Președintele Klaus Iohannis retrimite in Parlament, pentru a fi examinata, legea care permite dublarea alocațiilor pentru copii. ​​Klaus Iohannis a retrimis in Parlament actul normativ prin care se respingea ordonanța de urgența a guvernului care prevede o majorare eșalonata a alocațiilor. Șeful statului…