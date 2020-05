Purtatorul de cuvant al PSD, senatorul Lucian Romascanu, a afirmat ca in guvernarea PNL in aparatul de stat au fost angajate 12.000 de persoane noi, declarandu-se convins ca "oamenii vor sanctiona la vot aceste abuzuri liberale". Pe de alta parte, peste 1 milion de oameni și-au pierdut locul de munca sau sunt in somaj...