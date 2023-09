Stiri pe aceeasi tema

- Romania U19 se apropie de debutul in preliminariile Campionatului European, iar in aceasta luna septembrie mai are o acțiune cu doua meciuri amicale. In lotul stabilit de selecționerul Adrian Dulcea se regasesc și 11 jucatori din Liga 2. Adrian Franculescu (portar, Steaua), Mario Aioanei (fundaș, Unirea…

- PSD spune clar ca angajarea raspunderii Guvernului inseamna reforme și responsabilitate, nu austeritate! „Este un semnal bun ca de ieri avem un acord clar in Coaliție in privința angajarii raspunderii guvernamentale. Romanii așteapta sa corectam o serie de nedreptați care s-au tot perpetuat. Reducerea…

- Este un semnal bun ca de ieri avem un acord clar in Coaliție in privința angajarii raspunderii guvernamentale. Romanii așteapta sa corectam o serie de nedreptați care s-au tot perpetuat. „Reducerea cheltuielilor publice, combaterea evaziunii și eliminarea unor privilegii fiscale nu inseamna austeritate…

- Secretarul general al PSD, Paul Stanescu, afirma ca angajarea raspunderii Guvernului „inseamna reforme și responsabilitate, nu austeritate”. „PSD și PNL trebuie sa joace intr-o singura echipa in acest meci”, adauga el.

- Aquila, companie de distributie si logistica pentru piata bunurilor de larg consum din Romania si Republica Moldova, a incheiat primul semestru cu venituri de 1,12 miliarde de lei, in crestere de 17%. Profitul net al companiei a ajuns la 42 milioane de lei, o crestere de 29%, potrivit rezultatelor transmise…

- Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din Romania (C.O.T.A.R.) a identificat o modalitate sigura și eficienta de a face rost de bani la bugetul statului, fara sa fie nevoie de suprataxarea romanilor care muncesc și a IMM-urilor care inca mai au capital romanesc. Ii reamintim premierului…

- Capitala Romaniei va fi din nou gazda unor evenimente din circuitul international de baschet 3×3, terenul care va fi special amenajat la parterul ParkLake Shopping Center urmand sa fie asaltat, in perioada 21-23 iulie, de echipele participante la seria de trei turnee ale Conferintei Europe 1 din cadrul…

- 114 spitale din toata țara, inclusiv din județul Dambovița au primit aprobare pentru finanțare. Investițiile constau in: dezvoltarea laboratoarelor de microbiologie, reorganizarea saloanelor din spitale pentru o mai buna siguranța a pacientului, modernizarea și dotarea salilor de operație, achiziționarea…