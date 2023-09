PSD Alfred Laurențiu Mihai, mesaj în prima zi de școală: Succesul vostru depinde de efortul vostru și de dorința de a învăța și de a crește Succesul vostru depinde de efortul vostru și de dorința de a invața și de a crește - Așa suna mesajul pe care senatorul PSD Alfred Laurențiu Mihai il transmite elevilor care au inceput școala. "Regret ca nu pot fi alaturi de voi, in persoana, in aceasta zi speciala, deoarece ma aflu in Portugalia intr-o delegație parlamentara la invitația Parlamentului de la Lisabona. Cu toate acestea, va asigur ca gandurile mele sunt alaturi de voi și ca va susțin din toata inima in inceputul acestui an școlar. Dragi elevi, in fața voastra se deschide un nou drum care va va ajuta sa va atingeți… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

