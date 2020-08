Stiri pe aceeasi tema

- Liderul deputaților PSD, Alfred Simonis, i-a acuzat miercuri pe liberali ca „fura” primari de la PSD și ca se folosesc de fonduri guvernamentale pentru a-i șantaja. Simonis susține ca in județul Timiș, PNL a racolat un primar PSD care in urma cu un an spunea despre Klaus Iohannis ca „nu este roman”.

- Liderul deputaților PSD, Alfred Simonis, a declarat miercuri in plenul reunit al Parlamentului ca liberalii au inceput sa racoleze primari chiar și „oamenii lui Dragnea” din Teleorman, dar și un primar din Timiș care ar fi spus despre Klaus Iohannis ca „nu e din rasa noastra”.„Ați iesit la…

- Imaginile facute publice de Federatia Solidaritatea Sanitara dezvaluie consecintele purtarii echipamentului de protectie anti-covid de catre cadrelor medicale, dupa o zi in care au avut grija de bolnavii de coronavirus. "Albumul Straduintei si al Suferintei reprezinta totodata un suport vizual,…

- În plina ascensiune a cazurilor de coronavirus, partidele politice se pregatesc de campanie electorala și strângere de semnaturi pentru susținerea candidaților. De altfel, Autoritatea Electorala Permanenta a anunțat, vineri, ca partidele si candidatii independenti pot începe precampania…

- ​La câteva ore dupa ce în Parlament a anunțat „sume uriașe” pentru investiții, premierul Ludovic Orban a declarat ca, deocamdata, se face o evaluare resurselor financiare. „Mi-e greu sa va dau acum o suma, pentru ca așteptam o decizie la nivel european. Avem câteva…

- Liderul deputatilor PSD i-a spus premierului ca Romania in ultimele zile "a aratat ca o tara neguvernata". "Zilele prostiei, cum au ramas in mentalul colectiv, au pus in pericol sanatatea oamenilor. Oamenii nu se pot astepta de la nimic de la dvs, nu ii aparati, nu sunteti in stare sa-i sprijiniti…

- Dupa protestul de vineri, un altul a debutat, sambata, in Piața Victoriei! Cel puțin 100 de oameni, printre care și mai mulți de copii, s-au strans in fața Guvernului, unde scandeaza impotriva echipe guvernamentale condusa de Ludovic Orban.Oamenii au vuvuzele și steaguri tricolore, iar in…

- Sute de oameni s-au adunat in Piața Victoriei pentru a protesta impotriva masurilor luate de Guvern. Trebuie menționat ca pe perioada starii de alerta demonstrațiile sunt in continuare interzise. Sute de oameni au ieșit in strada pentru a protesta impotriva Guvernului. Ei cer demisia echipei conduse…