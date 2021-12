Plenul Parlamentului a decis, marti, numirea deputatului PSD Mihai Weber in functia de presedinte al Comisiei parlamentare speciale pentru controlul activitatii Serviciului de Informatii Externe. Votul a fost secret cu buletine. S-au inregistrat 311 voturi „pentru” si 43 „impotriva”. L-au eliminat pe Antonel Tanase Weber il inlocuieste in aceasta functie pe deputatul USR Nicu Falcoi, […] The post PSD a mai dat o lovitura in Parlament! Votul, covarsitor "pentru" first appeared on Ziarul National .