PSD a început iar să colinde pe la ușa DNA PSD-ul condus de Marcel Ciolacu demonstreaza pe zi ce trece ca este doar o remorca la caruța prezidențiala a lui Klaus Iohannis. Insa, nu poate fi trecut cu vederea faptul ca de fiecare data, alianța la guvernare dintre PSD și PDL sau PNL a lasat urme serioase in randul social democraților. Dupa scurta guvernare PSD-PDL din 2008-2009, unii liderii PSD au luat drumul penitenciarului. Este cazul lui Adrian Nastase, Catalin Voicu, Nicolae Mischie, Ion Stan sau Nicolae Vasilescu. Ulterior, dupa ruperea USL-ului, in februarie 2014, alți lideri și baroni locali PSD s-au incolonat pe Știrbei Voda in… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

