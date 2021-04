PSD a arătat, schematic, scindarea societăţii: miniştrii Voiculescu şi Turcan fără mască vs. românii care se înghesuie în supermarket PSD a atacat in contecios administrativ, la Curtea de Apel București, decizia prin care se impune inchiderea magazinelor la ora 18.00. Social-democrații susțin ca actul normativ nu are o evaluare preliminara de impact, este nemotivat și nu a respectat transparența decizionala. PSD susține ca actul normativ nu are o evaluare preliminara de impact, așa cum […] The post PSD a aratat, schematic, scindarea societatii: ministrii Voiculescu si Turcan fara masca vs. romanii care se inghesuie in supermarket first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- PSD acuza autoritațile ca masura inchiderii magazinelor la ora 18.00 duce la aglomerare, iar oameni sunt inghesuiți la cozile uriașe de la case: „Doua Romanii… Oamenii care fac regulile – dar nu le și respecta – și romanii care le suporta”. „Doua Romanii… Oamenii care fac regulile – dar nu le și respecta!…

- PSD avertizeaza asupra consecințelor inchiderii magazinelor la ora 18 in zonele cu rata de infectare mai mare sau egala cu 4 la mie. Adoptata saptamana trecuta, acesta restrictie se aplica prima data in Bucuresti in acest weekend si s-ar putea extinde toa

- Social-democratii au contestat, in contencios administrativ, la Curtea de Apel Bucuresti masura Guvernului de a inchide magazinele la ora 18.00, in zilele de vineri, sambata si duminica in localitatile unde rata de infectare este peste 4 si mai mica de 7,5 la mie.

- PSD a atacat in contecios administrativ, la Curtea de Apel București, decizia prin care se impune inchiderea magazinelor la ora 18.00. Social-democrații susțin ca actul normativ nu are o evaluare preliminara de impact, este nemotivat și nu a respectat transparența decizionala. In cererea trimisa…

- PSD a atacat in contecios administrativ, la Curtea de Apel București, decizia prin care se impune inchiderea magazinelor la ora 18.00. Social-democrații susțin ca actul normativ nu are o evaluare preliminara de impact, este nemotivat și nu a respectat tra

- Romanii de la Straco, goniți la inceputul lunii de pe tronsonul Chețani-Campia Turzii din Autostrada Transilvania, cer Companiei de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) daune de 461 milioane de lei, potrivit unui document trimis de constructor catre CNAIR și obținut de Digi24. Notificarea…

- DIICOT a cerut redeschiderea dosarului „10 August” in care erau condamnați șefii Jandarmeriei. Tribunalul București a respins astazi cererea, decizia fiind finala. Astfel, cei care au coordonat intervenția din Piața Victoriei scapa definitiv de raspundere penala. UPDATE: Se dorește sesizare la CEDO…

- Cei trei cetateni romani care au aparut in anul 2016 intr-un reportaj realizat de jurnalistii britanici de la Sky News despre un presupus trafic de arme au fost condamnati luni de Curtea de Apel Bucuresti la inchisoare cu suspendare pentru nerespectarea regimului armelor si munitiilor. Potrivit deciziei…