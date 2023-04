PS5 Slim a apărut într-un magazin de electronice Dupa ce am avut o sumedenie de scapari legate de PS5 Pro si chiar PlayStation 6, acum avem si informatii palpabile despre PS5 Slim. Consola a aparut la un retailer australian, ceea ce s-a mai intamplat si cu alte dispozitive. Se discuta de ceva vreme despre o noua versiune de PS5, cu un drive Blu-Ray detasabil si un design ceva mai compact. Aceasta versiune ar putea sosi in a doua parte a acestui an. Retailerul australian The Good Guys a listat consola la vanzare deja. Listarea mentioneaza ca noul PS5 e mai subtire, are grafica HDR si „culori vibrante pentru gaming si streaming de filme si seriale”.… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

