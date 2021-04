PS Benedict apreciază stilul de viață al comunității de romi din Turda-Fabrici „Tare ne bucuram ca sunteți mulți și sunteți tineri. E mare lucru intr-o lume in care sunt tot mai puțini copii. E mare lucru ca dumneavoastra dați naștere, ca sunteți preocupați sa faceți aceasta randuiala de a fi colaboratori ai lui Dumnezeu și de a aduce prunci sanatoși la viața. Iar noi, ceilalți, maturi, suntem chemați sa ne straduim sa le facem copiilor o viața mai buna”, a spus PS Benedict Bistrițeanul joi in biserica parohiei Turda-Fabrici. Ierarhul a slujit de Ziua internaționala a romilor impreuna cu preotul paroh Marin Trandafir Roz in comunitatea de romi de la Turda-Fabrici.… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

