- ”Economia globala, din pacate, traverseaza de ceva ani crize cumplite, suprapuse chiar, combinat cu acest razboi care practic a declansat crize noi cu care nu ne-am fi asteptat sa ne intalnim. Eu cred ca la nivel de Romania, guvernul pana in momentul de fata a actionat cu foarte mare precautie, din…

- Seceta care a pus stapanire pe Romania produce primele unde de șoc la nivelul comunitaților, care se vad nevoite sa iși reduca semnificativ consumul de apa. Apelurile la utilizarea raționala a lichidului vital au inceput sa curga din partea primarilor de localitați, care vad cu propriii ochi cum rezervele…

- Consumul national de energie electrica a fost mai mic cu 5,2% in perioada ianuarie - aprilie 2022, comparativ cu perioada similara a anului trecut, arata ultimul raport al Autoritatii Nationale de Reglementare in Energie (ANRE).

- Un raport European privind drogurile in UE, ce a fost dat publicitatii de Agentia Nationala Antidrog arata ca, la noi in tara, consumul de stupefiante aproape s-a dublat. Expertii in adictii atrag atentia ca si asa, numarul este subraportat si ca aproape nu mai exista forma de socializare la tineri…

- Cantitatea de ingrasaminte minerale (azot si fosfor) folosita in productia agricola din Uniunea Europeana a ajuns la 11,2 milioane de tone in 2020, o crestere de 2,9% fata de 2019 si un avans de 8,1% comparativ cu 2010, arata datele publicate marti de Oficiul European de Statistica (Eurostat). In 2020,…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat marti, la Vadu, la ceremonia de incepere a productiei de gaze naturale in cadrul Proiectului MGD, operationalizat de compania Black Sea Oil & Gas, ca este un moment istoric pentru industria energetica din Romania, fiind vorba despre primul proiect de exploatare a gazelor…

- Elena Udrea este tratata ca o regina in penitenciar! Ea se afla in inchisoarea Targșorul Nou, dupa ce a fost predata la PTF Giurgiu de catre autoritațile din Bulgaria, dupa ce Curtea de Apel Sofia a decis extradarea sa. Deși privata de libertate, se pare ca Elena Udrea s-ar bucura de o atenție mai speciala,…

- Indiferent de sezon, ceaiul ar trebui sa fie trecut pe lista zilnica a meniurilor. Ceaiul este un lichid extrem de gustos și are nenumarate beneficii asupra organismului. Consumul zilnic de ceai vine la pachet cu extrem de multe beneficii. Este la indemana oricui și nu dureaza decat cateva minute ca…