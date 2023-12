Stiri pe aceeasi tema

- Echipajul de terapie intensiva mobila SMURD și un echipaj de la Serviciul de Ambulanța Județean au intervenit vineri dimineața la un accident rutier, in urma caruia doi minori au fost accidentați de un autovehicul, in localitatea bistrițeana Pinticu. ”Din fericire, cei doi copii au fost gasiți conștienți…

- A fost șoc și groaza la Primaria Mioveni la inceputul acestei luni, atunci cand edilul-șef al urbei, Ion Georgescu, era saltat de procurorii DNA. Nu-mi mai aduc aminte exact, dar cam la fel, adica jale, a fost cu ani in urma și la Pitești cand Tudor Pendiuc a ieșit din sediul Primariei incatușat, incadrat…

- La primele ore ale dimineții, un accident rutier in care au fost implicate doua autoturisme s-a produs in municipiul Pitești, cartierul Prundu. Pompierii de la Detașamentul Bradu, care au intervenit cu o autospeciala de intervenție și o ambulanța SMURD de prim ajutor calificat, au acționat pentru extragerea…

- Marcel Ciolacu susține ca partidele din Coaliție nu au discutat despre liste comune pentru alegerile din 2024. Premierul a punctat insa ca in cursul zilei de astazi va avea loc o ședința intre PNL și PSD.

- Premierul a oferit o prima reactie dupa ce USR a contestat la CCR pachetul de masuri fiscale. USR, Forța Dreptei și doi deputați PNL au sesizat la Curtea Constituționala legea privind unele masuri fiscal-bugetare, pe care premierul Marcel Ciolacu a angajat raspunderea Guvernului in fața Parlamentului.…

- Premierul si presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a comentat luni seara, la Antena 3, mita pe care presedintele Consiliului Judetean Vaslui, Dumitru Buzatu, a fost prins in flagrant primind-o, el spunand ca nu a vazut in viata sa „atatia bani la un loc” si marturisind ca nu credea sa mai vada la televizor…

- Guvernul a publicat in transparența decizionala Legea privind masurile fiscale, prin intermediul careia va crește cota de TVA de la 5% la 9% pentru anumite produse și servicii. Premierul Marcel Ciolacu va merge in fața Parlamentului, in cursul acestei saptamani, unde iși va angaja raspunderea pe acest…

- ”Cu domnul grindeanu, la doua trei zile avem o discutie aprinsa in ceea ce priveste fondurile pe care le-a cheltuit pana acum, mai ales ca se apropie rectificarea si am vrut sa il insotesc sa vad stadiul fizic nu numai cifrele. Cu adevarat, trebuie sa fim corecti si sa spunem ca nu a existat in istoria…