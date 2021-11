Stiri pe aceeasi tema

- Ciprian Ciucu, presedintele PNL Bucuresti si edilul Sectorului 6, raspunde, intr-o postare pe Facebook, apelului facut de primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, catre liberali, transmițandu-i ca este dispus sa mai faca „o ultima incercare” pentru o colaborare intre primarul Sectorului 1 și consilierii…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a admis marți, 9 noiembrie, intr-o emisiune de la Romania TV, ca a procurat medicamente pentru tratarea COVID-19 de pe piața neagra pentru mai mulți membri ai familiei sale. Liderul social-democraților a precizat ca a cumparat antiviralele de la "o doamna care le aducea…

- De luni, 8 noiembrie, romanii care s-au vaccinat cu Johnson&Johnson pot merge sa faca rapelul. Recomandarea este sa se faca vaccin pe baza de ARN mesager - Pfizer sau Moderna, dar, alternativ, ei pot opta pentru același vaccin, a declarat, sambata, coordonatorul CNCAV, col. dr. Valeriu Gheorghița.…

- De luni, 8 noiembrie, romanii care s-au vaccinat cu Johnson&Johnson pot merge sa faca doza rapel. Recomandarea este sa se faca vaccin pe baza de ARN mesager – Pfizer sau Moderna, dar, alternativ, ei pot opta pentru acelasi vaccin, a declarat, sambata, coordonatorul CNCAV, col. dr. Valeriu Gheorghita.…

- Farmaciile au ajuns in situația de a ramane fara o serie de produse destinate tratamentului COVID-19 in farmacii. Și nu este vorba doar de farmaciile de lanț, care de regula sunt mai bine aprovizionate, ci și de farmaciile comunitare sau cele de cartier."De asemenea, lipsește Ventolin, care este un…

- ​​Liderul AUR George Simion l-a urmarit pe premierul Florin Cîțu spre iesirea din Parlament, insistând ca premierul a fost demis și e „ultima fuga din Parlament”. „La revedere!”, i-a spus el premierului. „Dar nu adio!”, i-a raspuns Cîțu.…

- Incepand cu 1 octombrie 2021, cetatenii europeni nerezidenti nu mai pot intra in Regatul Unit doar in baza cartii de identitate. Ministerul Afacerilor Externe anunța ca de la aceasta data, pot intra in Marea Britanie si Irlanda de Nord exclusiv in baza pașaportului valabil. Modificarile au loc ca urmare…

- Liderul unionistilor nord-irlandezi, Jeffrey Donaldson, a amenintat joi ca va parasi executivul local de la Belfast in urmatoarele saptamani daca dispozitiile vamale post-Brexit in Irlanda de Nord nu vor fi renegociate, informeaza Reuters, AFP si DPA. Inaintea unei intrevederi cu vicepresedintele…