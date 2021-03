Stiri pe aceeasi tema

- Medicul Virgil Musta, de la Spitalul de Boli Infectioase „Victor Babes" din Timisoara, vorbește despre doua soluții prin care se poate evita riscul ca bolnavii de Covid in stare grava sa nu mai poata beneficia de oxigen in spitale. Virgil Musta spune ca medicii de la Spitalul de Boli Infectioase…

- Un grav accident de circulație a avut loc, joi seara, pe autostrada A1. In accident au fost implicate doua autoturisme, care au intrat in coliziune, iar in urma impactului o mașina a luat foc. Accidentul s-a produs pe sensul de mers Timișoara – Arad, la kilometrul 526, in zona…

- Politia din orasul Salerno din sudul Italiei a inceput miercuri o operatiune impotriva traficului de droguri, inclusiv in inchisoarea din localitate, transmite dpa. Politistii au actionat pe baza a zeci de mandate de arestare, dintre care 47 pe numele unor presupusi traficanti care au creat…

- In judetul Timis, in ultimele 24 de ore, alte 318 persoane au fost confirmate cu Sars-Cov-2, fiind efectuate 2.634 de teste, dintre care 436 de teste rapide. Din nou cazuri foarte multe au fost inregistrate in Timisoara si comunele periurbane Giroc si Dumbravita. Rata de infectare a crescut in continuare,…

- Marți, la ora 20:52, in urma unui apel prin 112, ISU Timis a fost sesizat ca in scara unui bloc de pe Calea Șagului din Timișoara se simte miros ințepator care patrunde și in apartamente. De asemenea, am fost informați ca in cursul serii s-a efectuat o activitate de deratizare la parterul blocului (in…

- O femeie a murit și alte doua persoane au fost ranite, sambata, in urma unui accident petrecut intre doua mașini, pe DN 7, in localitatea aradeana Vladimirescu. Traficul in zona este blocat, anunța MEDIAFAX. Accidentul rutier s-a produs la ieșirea din municipiul Arad spre localitatea Vladimirescu…

- Descinderi ale polițiștilor timișoreni de la Crima Organizata, miercuri dimineața, in mai multe locații din Timișoara, Dumbravița și Moșnița Noua. Oamenii legii percheziționeaza locuințele unor indivizi suspectați de trafic de droguri. Suspecții ar fi aprovizionat cu ecstasy piața din Timișoara și din…

- Acum, in decembrie 2020, marcam comemorarea a 31 de ani de la evenimentele din decembrie 1989, declanșate de revoltele din Timișoara, care au continuat mai tarziu in toate parțile țarii și au culminat cu o revoluție anti-totalitara in București, care a condus la caderea regimului comunist și la instaurarea…