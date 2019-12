Stiri pe aceeasi tema

- Partidul Conservator, al premierului britanic in functie, Boris Johnson, se claseaza pe primul loc in scrutinul parlamentar anticipat din Marea Britanie, arata rezultatele sondajelor efectuate la iesirea de la urne.

- Președintele Klaus Iohannis a spus ca va discuta cu toți liderii politici despre alegeri anticipate, care, in opinia sa, ar fi „foarte bine” sa aiba loc in primavara anului viitor. Iohannis a spus ca multe lucruri pot fi rezolvate prin asumarea raspunderii guvernului, inclusiv „acea nefericita ordonanța…

- Sprijinul pentru Partidul Conservator, al premierului britanic Boris Johnson, a ramas neschimbat la 40% din intentiile de vot, in timp ce Partidul Laburist urca pana la 30%, dupa primele zile de campanie pentru alegerile anticipate din Regatul Unit, potrivit unui sondaj de opinie recent, realizat…

- Fostul președinte Traian Basescu susține ca Ludovic Orban are o misiune imposibila in Parlament, asta pentru ca nu are voturile necesare. Basescu considera ca in cazul votului de astazi nu va fi cvorum, dar și ulterior va fi greu de obținut o majoritate.Citește și: SURSE Evoluții de ultima…

- Partidul Social democrat nu vede o solutie in alegerile anticipate, dar este pregatit pentru acestea, a declarat luni presedintele formatiunii, Viorica Dancila. "Nu mizez pe alegeri anticipate. Din punctul meu de vedere, alegerile trebuie facute la termen. Dupa ce nu avem un guvern, mai intram in alegeri…

- Candidatul USR la alegerile prezidentiale, Dan Barna, a declarat ca viitorul guvern trebuie sa isi asume organizarea alegerilor parlamentare anticipate. Liderul USR a spus ca zilele viitoare se va...

- Presedintele Klaus Iohannis respinge varianta organizarii alegerilor anticipate, motivand ca Constitutia Romaniei este facut „inhibe” aceasta optiune prin conditii greu de indeplinit. Totodata, al doilea motiv este un drum catre alegerile anticipate ar insemna si ramanerea cu unui Guvern interimar Dancila…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, considera ca cea mai buna soluție pentru restabilirea legitimitații puterii o reprezinta alegerile anticipate."Voi convoca partidele politice la consultari maine de la ora 11 pentru ca avem nevoie de un nou guvern. Voi asculta propunerile partidelor și voi…