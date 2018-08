Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 27 aug — Sputnik. Un atac cu arme chimice poate avea loc în urmatoarele 2 zile asupra orașului Kafer Zaita, acolo au sosit specialiști straini pentru pune la punct momentele tehnice legate de organizarea loviturii, a precizat reprezentantul oficial al Ministerului Apararii…

- Moscova va raspunde cu masuri simetrice la extinderea listelor negre ale SUA in care sunt inclusi oficiali si companii din Rusia, a declarat joi ministrul-adjunct de externe al Federatiei Ruse, Serghei Riabkov, informeaza TASS si RIA Novosti. "La ora actuala, pe aceste liste se afla in…

- "La mai putin de 24 de ore de la declaratia facuta la Antena 3, unde a vorbit clar despre existenta rachetelor balistice de la Deveselu si, deci, i-a dat dreptate, in sfarsit, chiar daca fara sa isi fi dorit asta, presdintelui Federatiei Ruse, Vladimir Putin care a precizat ca scutul de la Deveselu…

- Igor Dodon avut luni, 16 iulie, la Moscova, prima sa intrevedere de lucru in calitate de sef de stat cu Dmitri Kozak, vicepremierul Federatiei Ruse si reprezentantul special al lui Vladimir Putin pentru dezvoltarea relatiilor comerciale si economice cu Republica Moldova.

- CHIȘINAU, 16 iul — Sputnik. Apariția limuzinei Kortej pe aeroportul din Helsinki, apoi și pe strazile orașului, a fost o adevarata surpriza pentru toata lumea. Este pentru prima data când Vladimir Putin folosește automobilul de lux ”Kortej” în afara granițelor Federației…

- CHIȘINAU, 12 iul — Sputnik. Fotbaliștii croați i-au învins miercuri pe cei englezi în prelungiri, iar naționala Croației a devenit a doua finalista a Campionatului Mondial la Fotbal din acest an, anunța RIA Novosti. Partida a fost jucata pe stadionul Lujniki din Moscova…

- Tribunalul municipiului Moscova a respins apelul avocatului Carinei Turcan, fosta membra in consiliul de administratie al companiei energetice ruse Inter RAO, acuzata de spionaj, de a i se modifica incadrarea juridica in una mai usoara, informeaza agentia de presa RIA Novosti si cotidianul Moskovski…

- Exercitiul Saber Strike, desfasurat de NATO in Polonia si statele baltice, produce ingrijorare la Moscova. Rusia urmareste indeaproape manevrele desfasurate in cadrul NATO, mai ales pe cele organizate in apropierea frontierelor Federatiei Ruse, a declarat luni purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri…