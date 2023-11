Stiri pe aceeasi tema

- Romania are copii care de Craciun iși doresc napolitane, suc și ulei pentru cartofi. Ei nu indraznesc nici sa se gandeasca la lucruri scumpe sau la jocuri și telefoane - cadouri cu care alții sunt copleșiți de familie.

- Jurnalist, corespondent de razboi, un profesionist desavarșit care nu lasa teama și pericolul sa ii stea in cale. Ea este cunoscuta și admirata de o țara intreaga, insa puțini știu ce poveste de viața emoționanta ascunde. Cea mai recenta ediție America Express a scos la lumina o dezvaluire neașteptata,…

- Catalin Țociu, fiul lui Romica Țociu, și Giulia au izbucnit in lacrimi in ediția 6 din sezonul 6 America Express - Drumul Aurului de pe 28 octombrie 2023. Cei doi au facut marturisiri emoționante in fața camerelor de filmat.

- Marius Lacatuș (59 de ani) a vorbit despre unul dintre cele mai grele momente din cariera sa: ratarea Campionatului Mondial din 1994. Caștigator al Cupei Campionilor Europeni in 1986, Marius Lacatuș a ratat șansa de a participa la cel mai bun turneu final facut de „tricolori”. Atacantul avea atunci…

- Ambasadorul Israelului la ONU, Gilad Erdan, a reacționat dur, vineri, dupa ce Națiunile Unite au cerut Israelului sa renunțe la ordinul de evacuare a 1,1 milioane de palestinieni din Gaza.Oficialii ONU din Gaza au fost informați de armata israeliana cu privire la un ordin de "relocare" a aproximativ…

- In ediția din data de 10 octombrie 2023 a emisiunii Mireasa, sezonul 8, doamna Anina a declarat, ieri, ca nu vede o casatorie in emisiune intre Robert și Bia, cel puțin deocamdata și ca i se pare ca fata a pus monopol pe fiul sau. Acest lucru a afectat-o serios pe concurenta care a izbucnit in lacrimi.

- Tatal lui Sebastian Olariu, baiatul care și-a gasit sfarșitul alaturi de Roberta Dragomir in accidentul din 2 Mai, a hotarat sa ridice un monument la locul in care s-a produs tragedia. Imagini tulburatoare de la fața locului!

- Deputatul PSD Vaslui Eduard Popica, ginerele omului de afaceri Emil Savin care a colaborat cu DNA oferindu-i mita presedintelui Consiliului Judetean Vaslui, Dumitru Buzatu, a declarat, joi, ca pentru el acesta este ca un al doilea tata, iar ceea ce s-a intamplat cu fostul lider social-democrat din Vaslui…