Provocare Guvern Orban. Marilen Pirtea, măsuri pentru mediul de afaceri „Rezultatele anuale comparative, oferite publicitații de catre Banca Mondiala, legate de caracteristica de competitivitatea mediului de afaceri din economiile țarilor lumii, arata o involuție in acest an, fața de datele ce caracterizau economia noastra acum un an. Acest regres, de pe locul 52 in lume, pe locul 55 in lume, calculat pe baza criteriului exprimat in usurinta de a face afaceri, nu face decat sa demonstreze dezinteresul guvernanților pentru optimizarea condițiilor din economia reala, pentru facilitarea derularii afacerilor. Intr-adevar, in ultimii trei ani s-a atins un maxim al neincrederii… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

