Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Firea, ministrul Familiei, il ataca pe Nicușor Dan, dupa ce acesta a supus la vot proiectul de reabilitare a Parcului Carol ”ca și cum ar fi al sau”. ”L-a gasit in sertare, a pus ștampila și semnatura pe el și, gata, e al lui”.

- Un detinut, condamnat la pedeapsa capitala pentru uciderea unui agent imobiliar, a fost executat miercuri in Texas, au declarat autoritatile, aceasta fiind cea de-a doua executie din acest an in statul american, transmite AFP. Kosoul Chanthakoummane, in varsta de 41 de ani, a fost gasit vinovat de uciderea…

- Dupa mai bine de patru luni de la incidentul de pe scena Oscar 2022, cand Will Smith l-a lovit peste fața pe Chris Rock, fiica actorului din „Men in Black”, Willow, a avut o reacție. Cu siguranța, viața lui Will Smith și a familiei sale a fost tulburata de momentul in care acesta l-a palmuit […] Articolul…

- Guvernul va aproba ajutoare financiare pentru cuplurile care nu pot avea copii. Cați bani se vor da pentru obținerea unei sarcini Guvernul va aproba in curand hotararea prin care este acordat un sprijin financiar cuplurilor sau persoanele singure pentru a efectua procedurile necesare obținerii unei…

- Medicii ieseni atrag atentia asupra faptului ca exista victime ale caniculei si in randul batranilor care nu au iesit din casa. La Spitalul „Dr. C. I. Parhon" medicii ingrijesc doi pacienti care au fost adusi in stare grava, cu deshidratare severa, care sunt imobilizati la pat de afectiunile de care…

- Parinții copiilor cu probleme de sanatate scapa de birocrația pentru certificatele de handicap. Pana la ce varsta se prelungesc Pentru multe afecțiuni, valabilitatea certificatelor de handicap se prelungește pana la 18 ani. Parinții copiilor care au probleme majore de sanatate scapa de drumurile pentru…

- Proverbul scris de Gabriela Firea pe Facebook, cu trimitere la Nicușor Dan, vine in contextul in care actualul edil a declarat ca ramane de vazut daca Firea va mai fi sustinuta de PSD pentru o noua candidatura la primaria Capitalei.„Este o discutie daca Gabriela Firea va fi sustinuta de PSD. Eu nu am…

- Ministrul Familiei, Gabriela Firea, anunta organizarea de tabere studențești gratuite pentru 3.500 de studenți cu rezultate școlare foarte bune. Firea a anunțat ca numarul de locuri pentru studenti in tabere va fi majorat de la 2.300 pana la 3.500, iar numarul de serii de la patru la sase. Ministrul…