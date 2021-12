Stiri pe aceeasi tema

- „Sunt ministrul de Externe al unui stat independent și atata timp cat sunt ministru de externe orice aș spune referitor la politica este vazut prin prisma postului meu. Acționez in baza legislației. Este o invenție de termen (n.r. cuvantul masiv) care imi este atribuita. Nu m-am referit la asta niciodata…

- Arnar Vidarsson, selecționerul Islandei, este determinat sa vina la București pentru a invinge Romania și a-și lua revanșa pentru meciul din tur, in care „tricolorii” s-au impus cu 2-0 la Reykjavik. Romania – Islanda se joaca pe 11 noiembrie, de la 21:45. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct…

- Andrei Mureșan, tanarul din Dej care a primit patru de ”DA” la SuperStar Romania a trecut și de urmatoarea etapa a concursului difuzat pe ProTV. In a doua etapa a ”SuperStar Romania” – intitulata RECALL, dejeanul Andrei Mureșan, in varsta de 25 de ani, a facut parte din categoria ”ACUSTIC”. Interpretarea…

- Aseara, a inceput cea de-a doua etapa a show-ului toamnei la SuperStar, emisiune difuzata de ProTV. Satmarencele Hermina Hotca și Andra Zelenak s-au calificat in etapa urmatoare a competitiei. „Andra Zelenak și Hermina Hotca, absolvente ale Școlii de Arte SM, de la clasa prof. Calin Keresztes, ne-au…

- Termoelectrica a epuizat stocul de pacura și a inceput sa foloseasca din rezerva de stat. In acest sens, Comisia pentru Situații Excepționale a decis alocarea pacurii din rezerva de stat intr-o cantitate de 16.500 de tone, transmite Protv.md. "Din cauza situației de criza privind livrarea…

- VIDEO: Andrei Șerban, adolescentul din Alba Iulia care a cucerit jurații de la SuperStar Romania, a compus o noua melodie Andrei Șerban, adolescentul din Alba Iulia care a obținut 4 de DA din partea juraților emisiunii SuperStar Romania de pe Protv, a muncit la a doua piesa muzicala din cariera sa,…

- Mirosul de fum este atat de puternic in zona, incat acopera tot. Iți intra in nari, in haine și ramane acolo. Cu geamurile inchise, mirosul a patruns in toate locuințele din jur, pe o raza de cel puțin o suta de metri. Vantul de aseara a „ajutat”. Trei case au fost mistuite de flacari, joi seara, in…

- Andrei Șerban, tanar albaiulian, va participa in aceasta seara la SuperStar Romania, pe Pro TV. La ce ora va putea fi vizionat de telespectatori Andrei Șerban, tanar albaiulian, va participa in aceasta seara la SuperStar Romania, pe Pro TV. La ce ora va putea fi vizionat de telespectatori Sambata, 18…